На Закарпатті розкрито чергову схему переправки ухилянтів за кордон: шо було вигадано

У Закарпатській області прикордонники затримали 63-річного жителя області, який намагався незаконно перевезти через державний кордон вісім чоловіків. Затримання відбулося на одному з контрольних постів прикордонного відділу "Вилок" Мукачівського загону.

Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що водій "Мерседеса Спринтера", під час перевірки, стверджував, що перевозить лише овочі, однак під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили додаткову стінку, за якою були сховані восьмеро осіб. Серед них — один житель Херсонщини, один з Житомирщини, а також двоє чоловіків з Київщини, Закарпаття та Львівщини. Всі вони планували нелегально перетнути кордон і потрапити в Угорщину.

Водія та його «пасажирів» затримали й доправили до прикордонного підрозділу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 332 КК України — "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Оперативники продовжують розслідування для встановлення всіх деталей організації незаконної "подорожі".

Нагадаємо, на березі Тиси прикордонники Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією

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