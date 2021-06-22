На Закарпатті рятувальники і місцеві жителі четверту добу шукають зниклого 29-річного чоловіка: фото

До пошуків долучились місцеві жителі.

У Рахівському районі Закарпатської області вже четверту добу тривають пошуки зниклого 29-річного жителя с. Богдан. Чоловік ввечері 17 червня вийшов з дому в напрямку полонини Рогнеска та до цього часу не повернувся.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, повідомлення про зникнення чоловіка до рятувальників надійшло о 19:47 18 червня.

Того ж вечора на пошуки зниклого безвісти було направлено особовий склад Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення. Пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска, утім чоловіка не знайшли.

ДСНС у Закарпатській області

Впродовж 19-21 червня на допомогу рятувальникам прибули місцеві жителі і район пошуків було розширено. Обстежувалися території лісового масиву біля пiднiжжя гори Петрос, полонини Рогнеска, Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку г. Шешул.

ДСНС у Закарпатській області

"Наразі чоловіка не знайдено. Пошуки тривають. Обставини зникнення з’ясовують правоохоронні органи", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Києві розшукують неповнолітнього хлопця, який зник 12 червня.

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