На Закарпатті рятувальники і місцеві жителі четверту добу шукають зниклого 29-річного чоловіка: фото

До пошуків долучились місцеві жителі.
У Рахівському районі Закарпатської області вже четверту добу тривають пошуки зниклого 29-річного жителя с. Богдан. Чоловік ввечері 17 червня вийшов з дому в напрямку полонини Рогнеска та до цього часу не повернувся.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, повідомлення про зникнення чоловіка до рятувальників надійшло о 19:47 18 червня.
Того ж вечора на пошуки зниклого безвісти було направлено особовий склад Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення. Пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска, утім чоловіка не знайшли.
Впродовж 19-21 червня на допомогу рятувальникам прибули місцеві жителі і район пошуків було розширено. Обстежувалися території лісового масиву біля пiднiжжя гори Петрос, полонини Рогнеска, Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку г. Шешул.
"Наразі чоловіка не знайдено. Пошуки тривають. Обставини зникнення з’ясовують правоохоронні органи", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, у Києві розшукують неповнолітнього хлопця, який зник 12 червня.