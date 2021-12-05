На Закарпатті рятувальники майже добу шукають туристів, які пішли кататися на снігоходах та загубилися

На Закарпатті рятувальники майже добу шукають туристів, які пішли кататися на снігоходах та загубилися

З чоловіками є телефонний зв'язок, проте він переривчастий.

У горах на Закарпатті рятувальники розшукують трьох туристів. Вони втратили орієнтир під час катання на снігоходах у районі Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Пошукову операцію рятувальники розпочали увечері 4 грудня. З чоловіками є телефонний зв'язок, проте він переривчастий. Надзвичайники дали їм напрямок, у якому необхідно рухатися. А самі рушили до них на зустріч.

“Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено чотири гірських пошуково-рятувальних відділення. Одні обстежують територію в районі полонини Руна Ужгородського району, інші шукають у гірський місцевості поблизу с. Пашківці Жденієвської ТГ Мукачівського району”, — розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що у перші вихідні грудня на захід України прийшла справжня зима. Стовпчики термометрів подекуди опустилися до мінус 20.

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