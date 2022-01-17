На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого польського туриста

Через ускладнені погодні умови спуск громадянина Польщі з вершини заплановано на 18 січня.

Рятувальники пошуково-рятувального поста Явірник знайшли травмованого іноземного туриста.

Про це повідомила пресслужбу ДСНС.



"17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист", - йдеться в повідомленні.

Для надання допомоги постраждалому було направлено чергових рятувальників пошуково-рятувпльногопоста Явірник. Вже о 16:12 постраждалого знайдено.

Наразі рятувальники з постраждалим прибули до місця несення служби ПРВ Явірник на вершині г. Піп Іван, але через ускладнені погодні умови спуск громадянина Польщі з вершини заплановано на 18 січня.

Зараз на горі Піп Іван температура повітря -13 морозу, пориви вітру до 20 м/с, видимість до 10 м.

Нагадаємо:

У Карпатах 15 січня під час сходження на Говерлу травмувались 49-річна жінка та її 12-річна дитина. Потерпілі звернулись за медичною допомогою. Люди через несприятливі погодні умови послизнулись та впали.

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