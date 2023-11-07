На Закарпатті СБУ завітала до двох храмів УПЦ МП з обшуками – журналіст

За словами Глаголи, у цих храмах молилися за патріарха Кирила і виправдовували війну РФ проти України.
СБУ сьогодні, 7 листопада, проводить контррозвідувальні заходи у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті.
Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.
За його словами, представники СБУ і Нацполіції завітали з обшуками у Свято-Михайлівський храм у селі Руські Геївці, та храм Різдва Божої матері у селі Червоне.
"Перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Також перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках", – зазначив Глагола.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП, проте настоятель накинувся на них із лайкою.
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