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На Закарпатті СБУ завітала до двох храмів УПЦ МП з обшуками – журналіст

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Закарпатті СБУ завітала до двох храмів УПЦ МП з обшуками – журналіст

Обшуки СБУ у храмах УПЦ МП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

За словами Глаголи, у цих храмах молилися за патріарха Кирила і виправдовували війну РФ проти України.

СБУ сьогодні, 7 листопада, проводить контррозвідувальні заходи у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його словами, представники СБУ і Нацполіції завітали з обшуками у Свято-Михайлівський храм у селі Руські Геївці, та храм Різдва Божої матері у селі Червоне.

"Перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Також перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках", – зазначив Глагола.

Обшуки СБУ у храмах УПЦ МП на Закарпатті / © Віталій Глагола
Обшуки СБУ у храмах УПЦ МП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП, проте настоятель накинувся на них із лайкою.

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Дата публікації
Перегляди
268
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