На Закарпатті СБУшник жорстоко побив патрульну поліцейську: суд виправдав силовика

Жінка пролежала в лікарні з побоями і дуже здивувалась рішенню суду.

Співробітника СБУ, який побив патрульну поліцейську під час її нічного чергування на Закарпатті, Мукачівський міський суд виправдав. Потерпіла з побоями два тижні пролежала в лікарні і дуже здивувалася, коли суд відпустив силовика, який на неї напав.

Як йдеться в сюжеті "Вікна Новини", тієї ночі патрульна з напарником була на чергуванні. Вони побачили, що по дорозі мчить автомобіль Scoda. Машина маневрувала, а потім звернула на заправку.

Водія зупинили для перевірки на алкоголь. Як виявилось, він був п'яним. На нього склали адміністративний протокол, про що йому і повідомили. Кермувальнику дуже не сподобалося це, він почав битися і вириватися, від наручників він теж ухилився. Потім він накинувся на патрульну і почав її бити. Факт побоїв зафіксувала її нагрудна камера.

Опісля нападу поліцейська зі струсом мозку і черепно-мозковою травмою потрапила до лікарні.

Водієм виявився 50-річний працівник СБУ. Після інциденту його звільнили з посади. Суд постановив, що обвинувачений діяв ситуативно, мовляв, він не бив жінку, ні ногою, ні рукою. Така постанова суду шокувала патрульну. До того ж під час засідання екссиловик навіть не попросив у неї вибачення.

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