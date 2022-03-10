На Закарпатті ще на тиждень подовжили канікули

На Закарпатті ще на тиждень подовжили канікули

Канікули в школах розпочалися 28 лютого.

Освітні заклади Закарпатської області ще тиждень перебуватимуть на канікулах.

Про це повідомила Мар’яна Марусинець, директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА.

За її словами, пов'язане рішення з тим, що в регіоні внутрішньо переміщених осіб поселяють у садочках і школах, а вчителів залучають до волонтерства. Саме тому територіальні громади не можуть відновити повноцінний навчальний процес.

"В області зараз багато переселенців, тому повертатися у заклади освіти не можемо. Продовжуємо моніторити ситуацію, а поки – канікули",- прокоментувала Мар’яна Марусинець.

Наступного тижня це питання розглянуть знову.

До слова, у перший день війни, 24 лютого, школи Закарпаття перевели на дистанційне навчання. А від 28 лютого у школярів почалися весняні канікули. Попередньо, вони мали тривати до 11 березня.