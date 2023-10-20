На Закарпатті школяр, в родині якого є 13 дітей, вкрав 2 000 грн на продукти: його засудили на 5 років

У підлітка уже була судимість за інший злочин.

У Закарпатській області до 5 років позбавлення волі засудили школяра, який вкрав планшет і 2000 грн. Гроші він віддав матері на купівлю продуктів, оскільки в їхній родині є 13 дітей, з яких 5 - неповнолітніх, та бракує коштів.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суд Закарпатської області.

Хлопець вкрав 2000 грн та планшет

За даними суду, неповнолітній хлопець у червні 2023 року проник до будинку жінки та вкрав там 2000 гривень. У липні 2023 року він знову вкрав у потерпілої планшет Lenovо.

На суді хлопець провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що в червні прийшов до будинку потерпілої, щоб попросити води. Коли він помітив, що жінки немає вдома - проник до будинку та вкрав 2000 грн. Кошти він передав матері, щоб та купила продукти харчування. Згодом він вкрав у потерпілої планшет, проте коли прийшла поліція - віддав гаджет. Підліток просив його суворо не карати та обіцяв відновити навчання у школі.

Свідчення підозрюваного у суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Що розповіли мати хлопця та соцслужби

Мати хлопця на суді повідомила, що в неї є 13 дітей, з яких 5 - неповнолітні. Вона додала, що ніхто з її родини не працює, а лише підробляють. Син, якого судять, спочатку відвідував школу, проте згодом від цього відмовився. Вона визнала, що син віддав їй 2000 грн і вона витратила все на продукти харчування. Про те, що він вкрав планшет - вона не знала. На суді жінка просила сина суворо не карати і дати можливість продовжити навчання.

Свідчення матері підлітка / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Свідок події розповіла, що підліток у присутності поліції повернув потерпілій планшет. Злочину хлопець тоді не заперечував. Власник сільського магазину підтвердив, що в крамниці підозрюваний купував продукти харчування.

Представниця Служби у справах дітей Білківської сільської ради повідомила, що родина хлопця не перебувала на обліку в Службі у справах дітей сільради. Посадовиця просила відпустити хлопця на волю.

Інспекторка сектору ювенальної превенції повідомила, що родина була у них на обліку, оскільки мати не займалась вихованням сина.

Підлітка засудили до 5 років позбавлення волі

За даними суду, підозрюваний підліток був раніше судимий та вчинив злочин під час іспитового терміну. Він проживає з матір'ю та десятьма братами і сестрами у будинку, який не придатний для проживання дітей. Ніхто з дорослих членів сім'ї обвинуваченого не має постійного місця роботи та стабільного заробітку, сім`я живе за рахунок державної соціальної допомоги та тимчасових заробітків, тому перебувають у скрутному матеріальному становищі. Неповнолітній навчається у школі на екстернатній формі навчання.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав хлопця винним за ч.4 ст.185 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. Також підліток повинен заплатити 3107 грн за проведення експертизи.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік офіційно зареєстрував "фейкову" дитину і хотів виїхати за кордон.

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