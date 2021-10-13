На Закарпатті сім'я з трьома дітьми потрапила в смертельну автотрощу: загинув 12-річний хлопчик

На Закарпатті сім'я з трьома дітьми потрапила в смертельну автотрощу: загинув 12-річний хлопчик

Чоловіка з дружиною і ще двома дітьми госпіталізували, третю дитину врятувати, на жаль, не вдалось.

У вівторок, 12 жовтня, поблизу села Майдан Хустського району Закарпатської області, на дорозі "Долина-Хуст", подружжя разом із трьома дітьми потрапили в ДТП. Внаслідок аварії загинув 12-річний син потерпілих, усіх інших госпіталізували з травмами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

Рятувальники дізнались про ДТП о 21:40 год.

Чоловік на автомобілі Audi A4 рухався зі сторони с. Верхній Бистрий у бік Майдану, коли не впорався з керуванням та злетів у кювет.

ДСНС у Закарпатській області

Внаслідок ДТП водій, його дружина та двоє дітей віком 10 і 2 роки отримали різного виду травми і були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні. Ще одна дитина, 12-річний хлопчик, загинув на місці аварії.

ДСНС у Закарпатській області

Нагадаємо, в Одеській області в аварії загинула мама п’ятьох дітей, за життя ще однієї жінки боряться лікарі.

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