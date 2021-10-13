На Закарпатті сім'я з трьома дітьми потрапила в смертельну автотрощу: загинув 12-річний хлопчик

Чоловіка з дружиною і ще двома дітьми госпіталізували, третю дитину врятувати, на жаль, не вдалось.
У вівторок, 12 жовтня, поблизу села Майдан Хустського району Закарпатської області, на дорозі "Долина-Хуст", подружжя разом із трьома дітьми потрапили в ДТП. Внаслідок аварії загинув 12-річний син потерпілих, усіх інших госпіталізували з травмами.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Закарпатській області.
Рятувальники дізнались про ДТП о 21:40 год.
Чоловік на автомобілі Audi A4 рухався зі сторони с. Верхній Бистрий у бік Майдану, коли не впорався з керуванням та злетів у кювет.
Внаслідок ДТП водій, його дружина та двоє дітей віком 10 і 2 роки отримали різного виду травми і були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні. Ще одна дитина, 12-річний хлопчик, загинув на місці аварії.
Нагадаємо, в Одеській області в аварії загинула мама п’ятьох дітей, за життя ще однієї жінки боряться лікарі.