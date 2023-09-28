На Закарпатті син вбив матір, яка не могла ходити: родичі і сусіди кинулися його захищати

У Закарпатській області син до смерті побив матір, проте родичі та сусіди на суді захищали чоловіка, звинувачуючи покійну в її асоціальній поведінці та алкоголізмі.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області

Син до смерті побив матір

Трагедія сталась на Закарпатті. Там 5 травня 2023 року син жорстоко побив рідну матір, через що 8 травня вона померла.

Причиною смерті жінки експертиза визнала численні травми, крововиливи, вивихи хребців переломи ребер, кісток рук та ніг і набряк головного мозку.

Що сказав підозрюваний

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що його мати останні 8 років зловживала алкоголем та приводила додому різних асоціальних осіб, які обкрадали будинок родини.

Підозрюваний у вбивстві матері / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Через це виникали постійні сварки, проте жінка нібито ніяк не хотіла це завершувати. За рік перед смертю вона перестала ходити, а тому почала пересуватись на руках, тягнучи своє тіло, проте від випивки не відмовилась. 5 травня 2023 року він повернувся додому з роботи теж напідпитку, де застав свою матір нетверезою. Він зробив їй зауваження, але жінка почала лаятись.

Тоді чоловік викликав поліцію, проте правоохоронці нібито відмовились щось робити та виписали йому штраф через хибний виклик. Він заявив, що після цього мати почала його ображати нецензурними словами і чоловік її побив. Після цього він поклав жінку до ліжка та в наступні дні доглядав за нею. 8 травня вона померла.

Родичі та сусіди стали на бік підозрюваного

На суді рідний брат покійної заявив, що не спілкувався з сестрою, оскільки вона зловживала алкоголем та не реагувала на прохання рідні припинити це. Він додав, що родина намагалась допомогти жінці та лікувала її від алкоголізму, але все було марно. Свого племінника чоловік на суді захищав. Він заявив, що це - "працьовитий, дисциплінований та врівноважений чоловік", який довго доглядав за свою мамою. Він просив суд суворо не карати родича.

Свідчення дядька засудженого / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Сусідка підозрюваного та жертви теж стала на бік чоловіка у суді. Вона заявила, що покійна зловживала алкоголем, а її син є порядним та працьовитим, про якого вона може сказати лише хороші слова.

Вирок суду

Іршавський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним за ч.2 ст.121 КК України. Його засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

У травні 2023 року у поліції Закарпатської області повідомляли, що жертві власного сина було 55 років, засудженому - 35.

Нагадаємо, на Одещині матір 6 дітей змусили повернути державі майже 30 тисяч гривень допомоги.

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