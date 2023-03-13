На Закарпатті сноубордист в тумані з'їхав не у той бік: його шукали дві групи рятувальників (фото)

Оскільки хлопцеві вдалося надіслати власні координати, його відшукали в той же день.

На Закарпатті сноубордист в тумані з'їхав не у той бік. Його шукали дві групи рятувальників.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

"На Рахівщині рятувальники відшукали заблукалого сноубордиста. 11 березня о 16:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території гірськолижного комплексу Драгобрат заблукав 25-річний турист. Мешканець Львова катався на сноуборді поблизу підйомника "Вершина Карпат", але в тумані з’їхав не в той бік. Він чотири години блукав лісом, але врешті-решт звернувся по допомогу до рятувальників", - йдеться у повідомленні.

На місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення селища Ясіня. Перша група рятувальників пішла по слідах туриста з комплексу Драгобрат, а друга вийшла з селища Ясіня.

Оскільки хлопцеві вдалося надіслати власні координати, його відшукали вже о 18:20.

Медичної допомоги заблукалий не потребував, тож його доправили до місця тимчасового проживання.

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