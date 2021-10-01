На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа: горить приміщення колишнього заводу (фото, відео)

За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.

У місті Мукачеві Закарпатської області на вул. Миру 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа на території колишнього заводу. Там горить покинуте приміщення.

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Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.

До ліквідації займання залучено 9 одиниць техніки та 39 рятувальників з пожежно-рятувальних частин Мукачева, смт Середнє Ужгородського району та добровільної пожежної команди с. Дерцен.

За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає. Триває ліквідація займання.

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