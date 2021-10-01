Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа: горить приміщення колишнього заводу (фото, відео)

За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.

У місті Мукачеві Закарпатської області на вул. Миру 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа на території колишнього заводу. Там горить покинуте приміщення. 

Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області. 

До ліквідації займання залучено 9 одиниць техніки та 39 рятувальників з пожежно-рятувальних частин Мукачева, смт Середнє Ужгородського району та добровільної пожежної команди с. Дерцен.

©

За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає. Триває ліквідація займання. 

Нагадаємо, під Дніпром поліцейський виніс з вогню двох людей

Новини України: трагічні роковини - 4 роки тому в одеському дитячому таборі сталася масштабна пожежа

Новини України: трагічні роковини - 4 роки тому в одеському дитячому таборі сталася масштабна пожежа
Наступна публікація