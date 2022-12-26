На Закарпатті спіймали 18 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон (фото)

Чоловіки, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, намагалися втекти з України.

Впродовж минулої доби, 25 грудня, на Закарпатті українські прикордонники зупинили 18 чоловіків призовного віку, які мали наміри втекти з України.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Три групи ухилянтів намагались поза пунктами пропуску незаконно перетнути кордон.

Так, 4-х чоловіків на кордоні з Румунією затримали військовослужбовці відділення "Велятино". Ще дві групи, загальною кількістю 7 чоловіків, затримали поблизу КПП "Вилок" на кордоні з Угорщиною.

Двох військовозобов’язаних затримали прикордонники відділу "Ділове".

Ще п’ять чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, намагались перетнути кордон через пункти пропуску.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Операція "ухилянт": як деякі військовозобов'язані намагаються втекти за кордон

Нагадаємо, що на Закарпатті ухилянт разом з песиком намагався вплав втекти до Румунії.

За інформацією ДПСУ, у водах прикордонної Тиси, намагаючись втекти з України, загинуло вже понад 10 осіб. Двох чоловіків, які ледь не потонули, врятували прикордонники.

На Закарпатті декілька днів тому затримали найбільшу групу ухилянтів з жінками та дітьми. На Буковині затримали 14 ухилянтів, які тікали небезпечними гірськими стежками до Румунії.

А на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який "купив" двох дітей у знайомого. Він видавав себе за багатодітного батька