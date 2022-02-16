На Закарпатті спіймали в'язнів, які втекли з ізолятора і побили конвоїра та чергового: фото

Поліція завершила спецоперацію з розшуку і затримання втікачів.
На Закарпатті спіймали двох чоловіків, які втекли з-під варти з ізолятора тимчасового тримання. Один з фігурантів підозрюється у збуті наркотиків, інший - причетний до розбійного нападу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.
"За тривогою було піднято весь особовий склад поліції, на пошуки втікачів орієнтували всі поліцейські наряди в регіоні. У результаті успішно проведеної спецоперації оперативники карного розшуку затримали зловмисників", - йдеться у повідомленні.
Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України, тобто втеча з-під варти, вчинена за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства чи погрозою його застосування.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 лютого, близько 00:30 двоє зловмисників нанесли тілесні ушкодження черговому та конвоїру, після чого втекли у невідомому напрямку. Одного із правоохоронців госпіталізували до лікарні.
Зараз проводиться службова перевірка щодо дій правоохоронців, які були на службі тієї ночі.
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