На Закарпатті сталася смертельна ДТП за участі співробітника СБУ: подробиці

У результаті події загинула жінка, а чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

На Закарпатті селі Оноківці Ужгородського району 17 січня автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець Управління СБУ в Закарпатській області, потрапив у ДТП.

У результаті події загинула жінка, а чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

Про це повідомляють на сторінці Управління СБ України в Закарпатській області у Facebook.

"Подія сталася зранку, коли співробітник Служби прямував на роботу. Встановили, що він перебував у тверезому стані", — інформують в СБУ.

Наразі представники Національної поліції та ДБР вивчають усі обставини події.

Зі свого боку СБУ розпочала службове розслідування: співробітника відсторонять від виконання обов’язків.

Також про ДТП повідомила Тетяна Дербаль на Facebook-сторінці: "Сьогодні мої батьки переходили вулицю на пішохідному переході були збиті машиною працівником СБУ. Мама мертва. Батько у вкрай важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою і численними травмами зараз в реанімації на операційному столі".

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок ДТП із вантажівкою загинула 59-річна жінка, яка була пасажиркою Volkswagen. За попередніми даними, 64-річний водій Volkswagen заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у вантажівку Volvo.

60-70% ДТП трапляється в темну пору доби: правила безпеки на дорогах без освітлення

Читайте також: