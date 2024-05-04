На Закарпатті сталася стрілянина біля військкомату – подробиці (відео)

На Закарпатті, у місті Виноградів, сталася стрілянина біля військкомату. Група ромів з села Онок (Берегівського району) заблокувала виїзд з місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), бо військкоми нібито хотіли мобілізувати їхнього хворого односельця.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

Як зазначив журналіст, чоловіка вранці зупинили на місцевому базарі.

"Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований. На знак протесту вони приносили до будівлі ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто. Під час сутички було чутно постріли", - йдеться у повідомленні.

Глагола додав, що на місці події працюють правоохоронці. Інформація про постраждалих відсутня.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками ТЦК та СП.

Як повідомила пресслужба поліції Закарпатської області, ввечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського ТЦК та СП зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Як встановили співробітники поліції, таким чином представники поселення із села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

"Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано", - йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до семи років.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, кому з чоловіків потрібно йти до ТЦК.

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