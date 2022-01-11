На Закарпатті старший брат вбив молодошого: фото

Між загиблим та його 56-річним братом виникла побутова сварка, яка завершилась смертю.

На Закарпатті в селі Ільниця чоловік вбив 49-річного рідного брата. У понедліок, 10 січня, близько 14:40 він зателефонував до поліції і заявив, що брата знайшов мертвим у його ж будинку.

Про це повідомили у поліції області.

Прибувши за викликом, правоохоронці та медики оглянули тіло загиблого та з’ясували, що смерть настала після поранення грудної клітини ножем.

На місці події поліцейські встановили попередні обставини злочину. З’ясувалося, що між потерпілим та його 56-річним братом виникла побутова сварка, під час якої останній схопив кухонного ножа та вдарив ним потерпілого у груди.

В результаті травми 49-річний житель Ільниці помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Підозрюваного у злочині 56-річного чоловіка поліцейські затримали. Йому інкримінують частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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