На Закарпатті стався конфлікт між жінкою і співробітниками ДПСУ (відео)

Порушниці не сподобалося, що її попросили дотримуватися правил.

На Закарпатті стався конфлікт між жінкою і співробітниками ДПСУ. Водійка не бажала стояти в черзі, як усі інші автівки.

Про це повідомила ДПСУ.

На Закарпатті стався конфлікт між жінкою і співробітниками ДПСУ

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Як зазначають у ДПСУ, жінка поверталася разом з родичами з відпочинку і вирішила не ставати в чергу на блок-пості, а об'їхати її. Вона аргументувала це тим, що дитині в машині було погано. Працівники ДПСУ зупинили машину і змусили порушників стати в чергу. Втім жінка вирішила не чекати, а просто їхати далі. За нею вирушили працівники ДПСУ, зупинили й витягнули з машини, а далі спалахнув конфлікт.

"Поспілкувавшись з іншими свідками даної ситуації можу сказати, що ситуація не в повній мірі відповідає тому, що в соціальних мережах написала пані Ольга", – прокоментували у ДПСУ.

Раніше на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 17 чоловіків. Вони намагалися дістатися Угорщини.

Накинулися на прикордонника з мачете та газовим балончиком!

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