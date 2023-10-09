На Закарпатті стався землетрус: влада закликає місцевих до пильності

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону.
Увечері 9 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера..
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
За його словами, поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. ДСНС здійснює перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.
За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації.
"Станом на зараз немає інформації щодо можливих загроз, однак прошу краян бути пильними і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель", - зазначив голова ОВА.
Як повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола, у деяких мешканців Ужгорода після землетрусу на стелі квартир зʼявились тріщини.
У Мережі жителі Ужгорода публікують відео, як їхні оселі рухалися від підземних поштовхів.
Поштовхи відчули і на Львівщині
У соцмережах про підземні поштовхи повідомляють також жителі Львівщини.
"Львівʼяни повідомляють про незначні поштовхи близько 21:35 схожі на землетрус. Уточнюємо інформацію", - зазначив міський голова Льова Андрій Садовий.
Дещо згодом Садовий підтвердив, що поштовхи, які чули в місті — це наслідки землетрусу в Словаччині.
Епіцентр землетрусу - у Словачині
Епіцентр землетрусу розташований поруч із словацьким містом Гуменне, неподалік українського кордону.
Як уточнили у Головному центрі спеціального контролю, за класифікацією цей землетрус відноситься до "сильно помірних".
"Землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - зазначили у Центрі.
Результати обробки даних надані до центральних органів державної влади, міжнародних сейсмічних центрів та іншим споживачам інформації.
Нагадаємо, що внаслідок потужних землетрусів в Афганістані загинули понад 2 тисячі осіб.
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