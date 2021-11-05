На Закарпатті суд покарав матір, бо її донька наковталась таблеток та знепритомніла

Жінку звинуватили в невиконанні батьківських обов'язків.
На Закарпатті суд оштрафував матір п'ятьох дітей за те, що її неповнолітня дочка наковталась таблеток. Жінка повинна заплатити 850 грн штрафу.
Про це йдеться у рішенні Рахівського районного суду Закарпатської області.
Як зазначається, поки матері не було вдома її неповнолітня донька наковталась таблеток, через що знепритомніла. Жінку звинуватили в невиконанні батьківських обов'язків. Зокрема у тому, що вона залишила доньку без нагляду.
Відомо, що жінка працює у селищі Солотвино в одному із супермаркетів та виховує п'ятьох дітей. На судове засідання жінка не прийшла, а тому суд розглядав справу без неї.
Рахівський районний суд визнав жінку винною та присудив 850 грн штрафу. Також вона повинна сплатити 454 грн судового збору.
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