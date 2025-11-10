На Закарпатті суд вирішив долю трьох ґвалтівників неповнолітньої дівчини - як їх покарали

Вирок суду / © Pixabay

Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок трьом мешканцям села Верхні Ворота, засудженим до шести років ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої. Їхні апеляційні скарги не задоволено, тож усі троє залишаються під вартою.

Про це повідомив відомий закарпатський журналіст та блогер Віталій Глагола у Telegram.

Подія сталася у 2021 році. За даними слідства, компанія юнаків запросила неповнолітню дівчину на «вечірку», де по черзі її ґвалтували, знімаючи все на відео. Після розголосу справа викликала широкий суспільний резонанс через тривалий час перебування обвинувачених на волі.

На засіданні апеляційного суду в Ужгороді засуджені намагалися оскаржити рішення Воловецького районного суду, сподіваючись на повторний розгляд справи. Колегія суддів у складі головуючої Тараса Бисаги, суддів Ганни Фазикош та Олена Кожух ухвалила рішення: ухвалила залишити вирок без змін, а апеляційні скарги — без задоволення.

Усі троє засуджених відбуватимуть покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Деталі

Троє підлітків із села Верхні Ворота у 2021 році вчинили сексуальне насильство над 14-річною школяркою, знімаючи це на телефон і пізніше розповсюджуючи відео. Дівчинка довго мовчала через сором та страх.

Воловецький райсуд 16 березня 2023 року засудив неповнолітніх кривдників до п’яти років ув’язнення, але звільнив від реального відбування покарання, призначивши два роки випробувального терміну. Суд врахував, що обвинувачення було перекваліфіковане зі «зґвалтування» (через непідтвердження проникнення) на «сексуальне насильство» (ч. 3 ст. 153 ККУ), а також позитивні характеристики хлопців, хоча мати одного з них працювала у місцевій соцслужбі, яка їх надала.

Це м’яке рішення викликало великий суспільний резонанс. Офіс генпрокурора та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявили про намір оскаржити вирок через його невідповідність тяжкості вчинку та порушення прав потерпілої.

Обласна влада пообіцяла покарати (звільнити) причетних працівників освіти та соцслужб, які, імовірно, проявили бездіяльність або упередженість. Потерпіла дівчинка та її батько стверджують, що кривдники порушували домашній арешт і продовжували цькування, та наполягають на максимальному покаранні і готові боротися за справедливість у Києві.

