На Закарпатті суд заборонив чоловікові відвідувати бари та ресторани

Раніше громадянин уже був судимий, але висновків не зробив.

На Закарпатті суд заборонив місцевому мешканцю відвідувати бари. Крім цього, чоловік не може виходити з дому вночі і виїжджати з району без повідомлення поліції.

Про це пише видання Zaxid.net

Як з'ясувалося, чоловік у грудні 2017 року вийшов із в'язниці, де відбув покарання за пограбування. Проте за проведений у колонії час громадянин особливих висновків не зробив і вже на волі продовжував вчиняти адміністративні правопорушення.

“З метою запобігання вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень та здійснення виховного впливу, відносно нього слід встановити адміністративний нагляд та відповідні обмеження”, — зазначили правоохоронці.

Берегівський районний суд підтримав бік звинувачення та призначив чоловікові адміністративний нагляд на один рік. Місцевому мешканцю не можна заходити до закладів, де продають алкоголь на розлив. Йому також заборонено виїжджати з району без повідомлення про це поліції та залишати будинок вночі.

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