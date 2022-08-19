На Закарпатті судитимуть експосадовця, який підробляв документи для виїзду призовників за кордон

У Закарпатській області викрили посадовця, який підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

В Ужгороді слідчі скерували до суду справу, щодо незаконної діяльності 35-річного жителя Берегівщини. Експосадовець з метою власного збагачення займався підробкою документів, які б давали можливість чоловікам-призовникам виїхати за межі України.

Про це повідомили у поліція Закарпатської області.

Зловмисника вдалося упіймати "на гарячому", коли він отримував 14 тисяч доларів за чергову оборудку. Закарпатця одразу ж затримали у процесуальному порядку. Гроші, отримані ним за незаконні послуги, вилучили.

"Слідчі провели всі необхідні слідчі дії, зібрали достатньо доказів та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, киянин із спільником організували схему незаконного переправлення військовозабов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Чоловіки вносили ухилянтів до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою. Свої послуги вони оцінили в 18 тисяч доларів.

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