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На Закарпатті судитимуть експосадовця, який підробляв документи для виїзду призовників за кордон

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На Закарпатті судитимуть експосадовця, який підробляв документи для виїзду призовників за кордон

Фото: УМВС України в Закарпатській області

У Закарпатській області викрили посадовця, який підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

В Ужгороді слідчі скерували до суду справу, щодо незаконної діяльності 35-річного жителя Берегівщини. Експосадовець з метою власного збагачення займався підробкою документів, які б давали можливість чоловікам-призовникам виїхати за межі України.

Про це повідомили у поліція Закарпатської області.

Зловмисника вдалося упіймати "на гарячому", коли він отримував 14 тисяч доларів за чергову оборудку. Закарпатця одразу ж затримали у процесуальному порядку. Гроші, отримані ним за незаконні послуги, вилучили.

"Слідчі провели всі необхідні слідчі дії, зібрали достатньо доказів та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Як повідомлялося, киянин із спільником організували схему незаконного переправлення військовозабов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Чоловіки вносили ухилянтів до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою. Свої послуги вони оцінили в 18 тисяч доларів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
343
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