На Закарпатті судитимуть шахрая, який продав фіктивні документи ухилянтам (фото)

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Закарпатті завершили розслідування у справі щодо 32-річного чоловіка з Рахівщини, який налагодив шахрайську схему "ухилення від мобілізації".

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Зловмисник пропонував військовозобов'язаним видання фіктивних документів про непридатність до служби за 18 тисяч доларів. Він видавав підроблені посвідчення, представляючись працівником ТЦК та СП, однак замість офіційних документів передавав клієнтам надруковані на звичайному принтері фальшивки.

Вилучені кошти / Фото: Національна поліція Закарпатської області

Затриманий після отримання грошей, він наразі обвинувачується у шахрайстві та підробці документів.

"Наразі матеріали кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Відповідно до санкції інкримінованих статтей обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік на кордоні раптово "зцілився" від серйозної вади.

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