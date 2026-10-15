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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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185
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1 хв

На Закарпатті священнослужитель УПЦ МП влаштував стрілянину: 2 людей загинули

На Закарпатті священнослужитель УПЦ Московського патріархату влаштував хаотичну стрілянину просто посеред вулиці. Унаслідок кривавого нападу загинули двоє місцевих жителів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Закарпатті затримали 45-річного священника УПЦ МП, який застрелив двох чоловіків.

На Закарпатті затримали 45-річного священника УПЦ МП, який застрелив двох чоловіків.

На Закарпатті клірик УПЦ Московського патріархату просто посеред вулиці влаштував стрілянину і вбив двох людей.

Про це передають поліція і прокуратура Закарпатської області.

Інцидент стався у селищі Вишково Хустського району.

За словами правоохоронців, чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Це 62 та 64-річні місцеві мешканці. Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога.

Стрільця було затримано. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що два монаха УПЦ МП на Харківщині ґвалтували неповнолітніх, що співали у хорі.

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