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На Закарпатті священнослужитель УПЦ МП влаштував стрілянину: 2 людей загинули
На Закарпатті священнослужитель УПЦ Московського патріархату влаштував хаотичну стрілянину просто посеред вулиці. Унаслідок кривавого нападу загинули двоє місцевих жителів.
На Закарпатті клірик УПЦ Московського патріархату просто посеред вулиці влаштував стрілянину і вбив двох людей.
Про це передають поліція і прокуратура Закарпатської області.
Інцидент стався у селищі Вишково Хустського району.
За словами правоохоронців, чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Це 62 та 64-річні місцеві мешканці. Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога.
Стрільця було затримано. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що два монаха УПЦ МП на Харківщині ґвалтували неповнолітніх, що співали у хорі.