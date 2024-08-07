На Закарпатті священник УПЦ МП намагався заробити на ухилянтах – журналіст

ДПСУ і Нацполіція цю інформацію поки не коментували.

На Закарпатті священник УПЦ МП намагався заробити на ухилянтах.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

"Настоятеля Введенської церкви в селі Торунь протоієрея Федіра Голодняка на мікроавтобусі Volkswagen Transporter разом з 6 громадянами (4 жителі Закарпатської області, 1 житель Київської області, 1 Донецької області) затримано на одному з блокпостів", – повідомив Глагола.

За його словами, під час зупинки автомобіля священник відмовився пред'являти документи, що засвідчують особу.

"Чоловіки та священник не змогли довести захисникам українського кордону, що просто хотіли "висповідатися" темної ночі. Тож правоохоронці затримали їх усіх", – зазначив журналіст.

Священник, який допомагав ухилянтам / Фото: Віталій Глагола

На священника складено адмінпротокол за ст. 185-10 КУпАП, а на пасажирів за ст. 204-1 КУпАП.

ДПСУ і Нацполіція цю інформацію поки не коментували.

Раніше повідомлялося, що на Одещині два іноземці у дивний спосіб нелегально перевозили за кордон чоловіків.

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