На Закарпатті священник УПЦ МП, який пропагував комунізм, уник в'язниці – рішення суду

На Закарпатті винесли вирок настоятелю одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП за пропагування комуністичної ідеології. Суд визнав священника винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 436-1 ККУ та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, з випробувальним іспитовим строком один рік.

Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду.

Як йдеться у матеріалах справи, настоятель храму Всіх Святих села Біла Церква Хустської єпархії УПЦ МП створив акаунт у соцмережі Facebook під псевдонімом та поширював зображення комуністичної символіки та тоталітарного режиму.

СБУ також знайшла у нього книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій. У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої Росії, і окремо від Росії, немислимий в жодному випадку".

За вироком суду йому мають повернути усі вилучені книги та техніку.

Під час судового розгляду священник визнав свою провину та заявив, що його дід був ветераном "Великої Вітчизняної війни", тому у пам’ять про нього він створив акаунт.

"Будучи священнослужителем, не знав, що такі його дії суперечать діючому законодавству, можуть бути розцінені як використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, тобто є символікою комуністичного режиму", – йдеться у вироку.

Як повідомляли ЗМІ мова йде про священника Віталія Хромея, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Нагадаємо, на Тернопільщині священника "розвели" на 487 тис. грн.

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