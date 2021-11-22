На Закарпатті священника зловили п'яним за кермом та оштрафували на 17 тис. грн

На Закарпатті священника зловили п'яним за кермом та оштрафували на 17 тис. грн

На суд отець не прийшов.

У м. Мукачево Закарпатської області священника зловили п'яним за кермом. За це суд оштрафував його на 17 тис. грн.

Про це йдеться у рішенні Мукачівського міськрайонного суду.

Як йдеться у матеріалах суду, 8 жовтня 2021 року в Мукачеві на вулиці Ярослава Мудрого правоохоронці зупинили священника, який їхав на Skoda Octavia. За висновками лікаря, чоловік був нетверезий.

На суд отець не прийшов та не повідомив про причини, а тому суддя розглянув справу без порушника.

Суд визнав священника винним у п'яному водінні та оштрафував на 17 тис. грн. Також порушник повинен заплатити 454 грн судового збору.

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