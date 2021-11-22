Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Закарпатті священника зловили п'яним за кермом та оштрафували на 17 тис. грн

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті священника зловили п'яним за кермом та оштрафували на 17 тис. грн

pixabay.com

На суд отець не прийшов.

У м. Мукачево Закарпатської області священника зловили п'яним за кермом. За це суд оштрафував його на 17 тис. грн. 

Про це йдеться у рішенні Мукачівського міськрайонного суду. 

Як йдеться у матеріалах суду, 8 жовтня 2021 року в Мукачеві на вулиці Ярослава Мудрого правоохоронці зупинили священника, який їхав на Skoda Octavia. За висновками лікаря, чоловік був нетверезий. 

На суд отець не прийшов та не повідомив про причини, а тому суддя розглянув справу без порушника. 

Суд визнав священника винним у п'яному водінні та оштрафував на 17 тис. грн. Також порушник повинен заплатити 454 грн судового збору. 

Читайте також: 

Нетверезий чоловік за кермом зніс світлофор та повалив огорожу | Новини Львова

Нетверезий чоловік за кермом зніс світлофор та повалив огорожу | Новини Львова
Наступна публікація