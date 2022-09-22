На Закарпатті та в Чернівецькій області затримали понад десять осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон

Правопорушників доправили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності.

Упродовж доби в межах заходів "Рубіж-2022" прикордонники Мукачівського та Чернівецького загонів затримали 14 громадян України з різних регіонів країни, які мали намір дістатися Румунії та Молдови, в незаконний спосіб перетнувши кордон.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про це 22 вересня.

"Зокрема, мікроавтобус із п’ятьма військовозобов’язаними чоловіками зупинили оперативники спільно з військовослужбовцями відділу "Дякове" на околиці села Теково. Пасажири, які мали з собою наплічники з особистими речами та документами зізналися, що планували незаконно перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Правопорушників доправили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП. Також про них проінформували військкомати, а також представників Нацполіції.

Додамо, що незаконне перетинання державного кордону України за ст.204-1 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів, або виправні роботи терміном до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Нагадаємо, в секретному пункті наказу про мобілізацію в РФ йдеться про мільйон призовників, які підлягають “частковій” мобілізації. Про це повідомив ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

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