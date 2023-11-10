На Закарпатті таємно шили куртки для збірної Росії з лижного спорту (фото, відео)

На одному з місцевих підприємств Закарпатської області, власником якого є громадянин Італії, таємно виробляли куртки для збірної РФ з лижного спорту.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

З його слів, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної РФ з лижного спорту, замовником є організація "RUSSIA SKI TEAM".

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції.

Зауважимо, що наразі в правоохоронних органах Закарпаття інцидент не коментували.

Як повідомлялося, СБУ встановила особи 57 колаборантів на Херсонщині. Вони вступили до створеного російськими окупантами "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону та катували українців.

На Закарпатті підприємство приховано виготовляло лижні куртки для нацзбірної РФ

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