На Закарпатті таємно шили зимовий одяг для російських спортсменів: за справу взялася СБУ

Виконанням російського "замовлення" займалось не більше 5 швей, яких відбирали серед "довірених" осіб".

Служба безпеки України викрила швейну фабрику на Закарпатті, яка обшивала російську збірну з лижного спорту.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що нелегальний пошив відбувався на базі одного із швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення від початку 2023 року.

"За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправлення спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку", - вказано у повідомленні.

Щоб приховати нелегальні постачання, їхній "маршрут" пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики.

На Закарпатті шили зимовий одяг для російських спортсменів

"Для забезпечення виробничого процесу у швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського "замовлення" займалось не більше 5 швей, яких відбирали серед "довірених" осіб", - зазначили в СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

На Закарпатті шили зимовий одяг для російських спортсменів

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на одному з місцевих підприємств Закарпатської області, власником якого є громадянин Італії, таємно виробляли куртки для збірної РФ з лижного спорту.

Читайте також: