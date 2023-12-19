На Закарпатті ТЦК примусово мобілізував алкозалежного: чим це закінчилося

У Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він пояснив, що є алкозалежним і у день відправлення на службу був сильно п'яним.

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

На суді чоловік заявив, що його примусово мобілізували та нібито побили

За даними суду, чоловіка у січні 2023 року визнали придатним до служби в армії. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний свою вину не визнав. Він заявив, що 4 січня його примусово забрали до військкомату, де він пройшов ВЛК. Тоді йому вручили "бойову повістку", проте чоловік ухилився від мобілізації, бо був того дня нетверезим. Він пояснив, що страждає алкогольною залежність та лікується.

"Приблизно 19 чи 20 січня 2023 року, точно не пам`ятає якого дня, працівники знову забрали його з дому до військкомату, відвели у підвал, щоб не втік, де спричинили тілесні ушкодження, вибили зуби, після чого відвезли в лікарню, де йому зашили рани. В подальшому відправили в м. Ужгород до військової частини. Звідти його повернули до м. Хуст. Після цього його внесли в резерв, про що видали відповідну повістку. Протягом 2023 року він декілька разів з`являвся до військкомату, проте вже до жодної військової частини його не відправляли", - йдеться у свідченні підозрюваного.

Позиція ТЦК

На суді працівники військкомату повідомили, що чоловіка справді визнали придатним та вручили йому повістку, проте він так не прийшов на службу.

Одна із військових частин також надала письмове підтвердження про те, що вони відмовились брати чоловіка на службу.

Житель Закарпаття дійсно має алкогольну залежність

Під час розгляду справи медики підтвердили, що у підозрюваного від 2015 року є алкогольна залежність і він стоїть на обліку у лікаря-нарколога.

Також суду Хустська районна лікарня підтвердила, що підсудний "від 11.05.2023 року до 18.05.2023 року перебував на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні - стан відміни алкоголю із судорогами".

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік іспитового.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях.

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