На Закарпатті ТЦК затримав чоловіка з 2-ю групою інвалідності і заволодів його авто – адвокатка

Закарпатський обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував і не підтвердив.

На Закарпатті працівники ТЦК нібито затримали чоловіка з другою групою інвалідності.

Про це повідомила юристка Тетяна Щербань на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент трапився 12 черня. За словами адвокатки, її клієнта, 40-річного чоловіка зупинили у Мукачевому Закарпатської області за дрібне адміністративне порушення – непристібнутий пасок безпеки.

Патрульні поліцейські витребували у чоловіка не тільки водійське та техпаспорт, а й військово-облікові документи. Чоловік добровільно надав довідку про те, що має пожиттєву групу інвалідності та не підлягає до військової служби.

Натомість працівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені.

"Машину БМВ, на якій зупинили чоловіка, “арештували на потреби ЗСУ” (це при тому, що транспортний засіб взагалі належить іншій людині).

Уночі 12.06. клієнта перевозять проти його волі до будівлі Мукачівського ТЦК та СП, де незаконно утримують протягом двох діб – до вечора 14.06.

14.06. стан мого клієнта різко погіршується – медики “швидкої допомоги” прибули для стабілізації стану чоловіка, повідомили військоматникам, що він потребує негайної госпіталізації, але посадові особи Мукачівського ТЦК та СП відмовилися "віддавати" медикам мого клієнта", – розповідає Тетяна Щербань

За її словами, через два дні, 14.06 її клієнта під конвоєм доставили до ТЦК та СП міста Берегове.

У ніч на неділю 16 червня чоловіка доставили до військової частини у місті Чоп Ужгородського району Закарпатської області.

"З 2023 року мій клієнт, непридатний до військової служби, неодноразово залишав межі України, отримуючи належне лікування в країнах ЄС. Жодного разу документи, надані ним на кордоні, не викликали сумнівів у своїй легітимності. Але для патрульного поліцейського з Закарпаття та для представників ТЦК та СП, схоже, закони України не мають жодної сили", – підсумувала адвокатка.

Зауважимо, що, судячи з опублікованих Тетяною Щербань документів, її клієнт був визнаний непридатний до військової служби і виключений з військового обліку уже після повномасштабного вторгнення, у лютому 2023 року.

Закарпатський обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував і не підтвердив.

Раніше юристи пояснили, чи має право ТЦК затримувати людину і забирати телефон.

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