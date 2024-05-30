На Закарпатті ТЦК зірвали поставку ліків: хотіли мобілізувати 23-річного водія – правозахисник

У Закарпатському обласному ТЦК підтвердили, що дійсно доправили 23-річного водія до центру комплектування, бо він не мав з собою військов-облікових документів.

На Закарпатті співробітники Мукачівського ТЦК зупинили фуру з ліками і фактично зірвали постачання критично важливих препаратів.

Про це заявив громадський діяч і правозахисник Дмитро Шерембей.

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За його словами, працівники ТЦК зупинили 23-річного водія вантажівки, який навіть не підлягає мобілізації, бо не досяг 25-річного віку.

"Водій повідомив, що везе ліки і важливу деталь – при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того щоб препарати не зіпсувались. Якби це сталося, сотні людей могли б постраждати, що мало б непоправні наслідки. Тобто, заради незаконної мобілізації 23-річного водія, була зірвана поставка життєво важливих ліків для людей з ВІЛ", – каже правозахисник.

Шерембей обурюється, що персонал ТЦК проігнорував не тільки вік чоловіка, але і той факт, що при зупинці роботи рефрижератора, або при повному використанні палива, ліки можуть зіпсуватись

"За 4 години, під конвоєм, водія змусили пройти ВЛК і вручили повістку з вимогою з'явитись з речами в Мукачівський військкомат на наступний день. Я повторюю: хлопцеві 23 роки, він в принципі не підлягає мобілізації. В результаті, після проходження примусових і незаконних процесів в ТЦК водій був змушений повернутись в Київ, ліки не потрапили у місце призначення", – зазначає громадський діяч.

Повістка для 23-річного водія

Понад шість годин лікарські засоби знаходились в машині без водія і могли б просто зіпсуватися, якби в машині не було достатньо пального для підтримки температурного режиму, або виник збій.

Через такі дії ТЦК пацієнти із тяжкими захворюваннями, які залежні від щоденного прийому препаратів, до прикладу онкохворі, або пацієнти замісної підтримувальної терапії мали реальну загрозу для свого життя, додає він.

"Якщо хтось думає, що це якийсь поодинокий випадок, мені шкода вас розчаровувати... Ми вже маємо дефіцит водіїв, а якщо такі історії, які не є поодинокими, будуть продовжуватись, то система медичних поставок буде геть паралізована. Від цих поставок залежать життя всіх – військових, цивільних і самих співробітників ТЦК", – попереджає Дмитро Шерембей.

Шерембей вимагає відреагувати на дії Мукачівського РТЦК та СП, які, на його думку, порушили закон про мобілізацію по відношенню до 23-річного водія гуманітарного вантажу та своїми діями поставили під загрозу життя пацієнтів.

Реакція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК підтвердили, що дійсно доправили 23-річного водія до центру комплектування, бо він не мав військово-облікових документів.

У ТЦК нагадали, що згідно чинного законодавства чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи.