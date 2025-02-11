На Закарпатті ТЦКівець допомагав ухилянтам тікати з військкомату, а військовим – іти у СЗЧ (фото)

Інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК затримали під час передавання йому 10 000 дол.

У Закарпатській області Державне бюро розслідувань викрило посадовця ТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам втекти з військкомату, а військовим, яких повернули з СЗЧ, допомагав зробити це знову.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП під час передавання йому 10 000 дол. Він за гроші потайки виводив із військкомату чоловіків, які прибули до установи для мобілізації, але не хотіли служити. За такі "послуги" отримував 3000 – 4000 дол. Ці гроші йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

Окрім того, інструктор відділення рекрутингу за 4000 – 5000 дол. допомагав військовим, які щойно повернулися із самовільного залишення частини, знову утекти з батальйону резерву.

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У приватних розмовах з бійцями працівник ТЦК схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де на втікачів чекатиме його знайомий. Посадовець обіцяв, що цей знайомий власним авто доправить чоловіків до безпечних місць.

За такою схемою місце служби залишили щонайменше п’ятеро військовослужбовців.

У ДБР опублікували також фото з місць обшуків. На одному з них видно вистелене готівкою ліжко.

ДБР викрило посадовця ТЦК на Закарпатті, який допомагав ухилянтам / Фото: ДБР

ДБР викрило посадовця ТЦК на Закарпатті, який допомагав ухилянтам / Фото: ДБР

ДБР викрило посадовця ТЦК на Закарпатті, який допомагав ухилянтам / Фото: ДБР

До слова, раніше у Кривому Розі поліція викрила колишнього посадовця ТЦК, який заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних, налагодивши схему ухилення від мобілізації та перетину кордону для ухилянтів.