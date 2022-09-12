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На Закарпатті третій день шукають чоловіка, який заблукав на горі Лисина Космацька: що відомо

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На Закарпатті третій день шукають чоловіка, який заблукав на горі Лисина Космацька: що відомо

Фото: ДСНС України

На Закарпатті рятувальники третій день шукають чоловіка, який заблукав на горі Лисина Космацька.

Третій день рятувальники на Закарпатті шукають грибника, який заблукав на горі Лисина Космацька поблизу села Косівська Поляна.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“43-річний чоловік відправився у ліс разом із батьком, але в якийсь момент вони розійшлися. Саме батько у суботу ввечері і зателефонував до Служби порятунку”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Зараз чоловіка шукають фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень, а також правоохоронці та місцеве населення.

Нагадаємо, що у Києві повідомляють про замінування багатьох шкіл та ТРЦ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
346
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