На Закарпатті третю добу шукають чоловіка, який катався на снігоході та зник: заважає сильна хурделиця

На Закарпатті третю добу шукають чоловіка, який катався на снігоході та зник: заважає сильна хурделиця

У горах - заметіль.

На Закарпатті у горах вже третю добу шукають 50-річного чоловіка, який разом з товаришами поїхав кататися на снігоходах і заблукав.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 грудня.

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Нині місцевість прочісують шість бригад рятувальників. Їм допомагають з десяток волонтерів. Сьогодні, якщо дозволить погода, до пошуків планують залучити гелікоптер.

Чоловік зник ще в суботу: тоді ж востаннє виходив на зв'язок. Він сильно панікував і просив допомоги, а далі його телефон вимкнувся. За вказаними координатами його не знайшли. На місці залишився тільки перевернутий снігохід чоловіка. Визначити за слідами, куди він пішов, було неможливо, бо все навкруги замело снігом.

На Закарпатті третю добу 6 бригад рятувальників з волонтерами шукають чоловіка у горах

Рятувальники кажуть, що погода ускладнює пошукову операцію: сильний вітер, хурделиця та 10 градусний мороз змушують пошуковців рухатися буквально навпомацки. "Там дуже сильна завірюха і замітає сліди за лічені хвилини. Рятувальники здійснють обстеження у радусі виявлення снігохода. Також за останніми координатами, за якими були виявлено його телефон", - каже Наталія Батир, речниця ДСНС Закарпаття.

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