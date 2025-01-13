Троє "туристів" сім днів блукали засніженими Карпатами: у якому стані їх знайшли

Через переохолодження та дезорієнтацію чоловіки звернулися до прикордонників.
На Закарпатті 12 січня прикордонники разом із рятувальниками шукали трьох чоловіків, які заблукали в горах і попросили про допомогу. Використовуючи квадрокоптер, їх вдалося знайти — вони були змерзлі і дезорієнтовані.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Медики виявили у чоловіків ознаки переохолодження, одного з них навіть діагностували обмороження. Всі троє були доставлені до лікарні в Рахові для обстеження та лікування. Як з'ясувалося, чоловіки планували нелегально перетнути кордон з Румунією, вирушивши в гори 5 січня.
Попри підготовку, вони не змогли подолати високогір'я й звернулися за допомогою. Проти них складено адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону, і тепер справою займеться суд.
Прикордонники закликали бути обережними і нагадують про небезпеку подорожей у горах, особливо в зимових умовах.
Нагадаємо, у Закарпатті рятувальники допомогли 26-річному мешканцю Миколаївської області, який 10 днів блукав горами, чотири з яких йшов без їжі.
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