На Закарпатті троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зник

На Закарпатті троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон: один із них загинув, інший зник

На Закарпатті втопився 30-річний чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, а його спільник зник безвісти.

На Закарпатті прикордонники відділення "Великий Бичків" виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили переплисти річку Тису, яка зараз доволі повноводна.

Про це сьогодні, 9 травня, повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби України.

Про порушників українські прикордонники поінформували своїх румунських колег та рятувальні служби.

"Як з’ясувалося, зі стрімкою течією Тиси впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло його 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів, участь у яких взяли прикордонники України та Румунії, а також рятувальники ДСНС державного пожежно-рятувального поста селища Великий Бичків. Доля ще одного порушника кордону наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

фото / Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

В ДПСУ зазначили, що вже у травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити зак ордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.

фото / Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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