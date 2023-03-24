На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину: як їх покарали

Зловмисники знімали весь процес на телефон та поширили відео в Мережі.

На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку.

Зловмисники знімали весь процес на телефон та поширили відео в Мережі.

Інцидент стався влітку 2021 року.

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Про це повідомляє "24 Канал".

Воловецький районний суд Закарпатської області призначив трьом обвинувачем вирок у вигляді п'яти років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на два роки.

Зґвалтували знайому та все зафільмували

За даними слідства, в серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків до підвалу. Один із них вдарив її в живіт, інший нахилив її голову та затиснув між ногами, аби та не чинила опору.

Потім підлітки роздягнули дівчину та по черзі почали ґвалтувати. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри між учнями місцевої школи.

Мовчала, бо відчувала страх і сором

Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном. Про зґвалтування вона дізналася від поліції.

Постраждала дівчина пояснила, що зі зловмисниками була у приятельських стосунках, тому й погодилася на запрошення прийти до підвалу, бо навіть не підозрювала, що з нею можуть таке вчинити. Мовчання після цього дівчина пояснила тим, що відчувала страх і сором через те, що трапилося.

Відбулися компенсацією

У своєму рішенні про звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном суд врахував те, що про зловмисників добре відгукувалися за місцем проживання й навчання та відсутність судимостей.

Однак постраждала просила виплатити 450 тисяч гривень моральної компенсації, але кожен із кривдників відшкодував лише по 20 тисяч гривень, через що сторона обвинувачення просила стягнути 390 тисяч гривень різниці на користь дівчини.

Суд задовольнив прохання лише частково – зловмисників зобов'язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Нагадаємо, в Шостці на Сумщині 31-річний зловмисник зґвалтував своїх двох 15-річних сусідок.

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