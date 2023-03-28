На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину: прокуратура оскаржила вирок суду

Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні стосовно трьох неповнолітніх, які зґвалтували дівчинку.

В Закарпатській області прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, обласна прокуратура оскаржила вирок суду щодо групового зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

“Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що 16 березня суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

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