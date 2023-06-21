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На Закарпатті в лісі знайшли ухилянтів: як місцевий чиновник допомагав чоловікам тікати за кордон

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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4496
Час на прочитання
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На Закарпатті в лісі знайшли ухилянтів: як місцевий чиновник допомагав чоловікам тікати за кордон

На Закарпатті чиновник переправляв ухилянтів за кордон / Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.

У Закарпатській області прикордонники в лісі виявили двох ухилянтів та їхнього провідника, який показував їм дорогу за кордон. Згодом правоохоронці затримали ще одного з організаторів схеми - начальника районного відділу Центру пробації на Закарпатті.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та ДБР.

За даними слідства, начальник районного відділу Центру пробації в Закарпатській області разом зі спільником вирішили нажитися на незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Вони знайшли двох клієнтів, яких за 3 000 доларів пообіцяли незаконно переправити до Словаччини. Проте групу зловмисників українські прикордонники виявили в лісі неподалік державного кордону.

Після цього слідство встановило, що одним з організаторів схеми був чиновник із Закарпаття. Його вже затримали і суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Таке ж покарання обрали і для спільника посадовця. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Нагадаємо, керівник одного з підрозділів Міноборони разом із двома спільниками під час мобілізації переправляли ухилянтів за кордон, вносячи їх до системи "Шлях". Правоохоронці їх викрили та затримали.

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Дата публікації
Перегляди
4496
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