На Закарпатті в лісі знайшли ухилянтів: як місцевий чиновник допомагав чоловікам тікати за кордон

Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.
У Закарпатській області прикордонники в лісі виявили двох ухилянтів та їхнього провідника, який показував їм дорогу за кордон. Згодом правоохоронці затримали ще одного з організаторів схеми - начальника районного відділу Центру пробації на Закарпатті.
Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та ДБР.
За даними слідства, начальник районного відділу Центру пробації в Закарпатській області разом зі спільником вирішили нажитися на незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Вони знайшли двох клієнтів, яких за 3 000 доларів пообіцяли незаконно переправити до Словаччини. Проте групу зловмисників українські прикордонники виявили в лісі неподалік державного кордону.
Після цього слідство встановило, що одним з організаторів схеми був чиновник із Закарпаття. Його вже затримали і суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Таке ж покарання обрали і для спільника посадовця. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.
Триває слідство.
Нагадаємо, керівник одного з підрозділів Міноборони разом із двома спільниками під час мобілізації переправляли ухилянтів за кордон, вносячи їх до системи "Шлях". Правоохоронці їх викрили та затримали.
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