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На Закарпатті у моторошній ДТП загинуло четверо людей, серед яких є дитина: фото та подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Закарпатті у моторошній ДТП загинуло четверо людей, серед яких є дитина: фото та подробиці

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Поліція розслідує причини ДТП.

Біля с. Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області сталась ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких є дитина. 

Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області. 

Аварія сталась 20 лютого об 11:58 на трасі "Київ-Чоп". Там мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.

© ДСНС у Закарпатській області
Фото: ДСНС у Закарпатській області

На місці ДТП загинуло четверо людей, серед яких є одна дитина. Причини ДТП встановлюються. 

"Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса. Причину та інші деталі моторошної аварії з’ясовують правоохоронці", - йдеться у повідомленні. 

© ДСНС у Закарпатській області
Фото: ДСНС у Закарпатській області
© ДСНС у Закарпатській області
Фото: ДСНС у Закарпатській області

Нагадаємо, 16 лютого на Хмельниччині сталася смертельна ДТП. Поблизу міста Старокостянтинів, на трасі "Житомир Чернівці", зіткнулися автогрейдер і легковик.

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Дата публікації
Перегляди
3348
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