На Закарпатті у моторошній ДТП загинуло четверо людей, серед яких є дитина: фото та подробиці

Поліція розслідує причини ДТП.
Біля с. Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області сталась ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких є дитина.
Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області.
Аварія сталась 20 лютого об 11:58 на трасі "Київ-Чоп". Там мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.
На місці ДТП загинуло четверо людей, серед яких є одна дитина. Причини ДТП встановлюються.
"Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса. Причину та інші деталі моторошної аварії з’ясовують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого на Хмельниччині сталася смертельна ДТП. Поблизу міста Старокостянтинів, на трасі "Житомир Чернівці", зіткнулися автогрейдер і легковик.
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