На Закарпатті у річці Тиса виявили тіла двох чоловіків

Прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону виявили в Тисі тіла двох мертвих чоловіків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.

"Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок. Наразі встановлюються особи загиблих", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що від 24 лютого 2024 року на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили тіла 24 осіб, які намагалися переплисти Тису. У ДПСУ наголошують, що наразі рівень води у Тисі зменшився, але перепливати річку все одно небезпечно, особливо вночі. Здоров'ю та життю загрожують стрімка та холодна течія Тиси, гостре каміння та кореневища.

Раніше повідомлялося, що за втечу за кордон ухилянти платять від 2 до 15 тисяч доларів. Кошти перераховують провідникам, які ще донедавна були цигарковими контрабандистами, проте такі втечі смертельно небезпечні.

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