ТЦК / © porady.org.ua

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️На Закарпатті у ТЦК помер мобілізований.

Про це повідомив журналіст-розслідувач та блогер Віталій Глагола у Telegram.

«Попередньо відомо, що у Воловецькому районному ТЦК та СП ймовірно побили чоловіка, що призвело до його смерті», — написав журналіст.

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Представництво Уповноваженого ВР з прав людини невідкладно розпочало розслідування у межах парламентського контролю.

«На сьогодні: направлено відповідні листи та запити до Державного бюро розслідувань (ДБР), Військової служби правопорядку (ВСП), Нацполіції Закарпаття, а також до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони», — зазначив журналіст.

Офіційних коментарів від прес-служби Закарпатського ОТЦК поки не має.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік наїхав на поліцейського, щоб не забрали до ТЦК.

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