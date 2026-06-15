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На Закарпатті у ТЦК помер мобілізований — ЗМІ
Попередньо відомо, що у Воловецькому районному ТЦК та СП ймовірно побили чоловіка, що призвело до його смерті, зазначив журналіст Віталій Глагола.
️На Закарпатті у ТЦК помер мобілізований.
Про це повідомив журналіст-розслідувач та блогер Віталій Глагола у Telegram.
«Попередньо відомо, що у Воловецькому районному ТЦК та СП ймовірно побили чоловіка, що призвело до його смерті», — написав журналіст.
Представництво Уповноваженого ВР з прав людини невідкладно розпочало розслідування у межах парламентського контролю.
«На сьогодні: направлено відповідні листи та запити до Державного бюро розслідувань (ДБР), Військової служби правопорядку (ВСП), Нацполіції Закарпаття, а також до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони», — зазначив журналіст.
Офіційних коментарів від прес-служби Закарпатського ОТЦК поки не має.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік наїхав на поліцейського, щоб не забрали до ТЦК.