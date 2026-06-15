ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті у ТЦК помер мобілізований — ЗМІ

Попередньо відомо, що у Воловецькому районному ТЦК та СП ймовірно побили чоловіка, що призвело до його смерті, зазначив журналіст Віталій Глагола.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
ТЦК

ТЦК / © porady.org.ua

️На Закарпатті у ТЦК помер мобілізований.

Про це повідомив журналіст-розслідувач та блогер Віталій Глагола у Telegram.

«Попередньо відомо, що у Воловецькому районному ТЦК та СП ймовірно побили чоловіка, що призвело до його смерті», — написав журналіст.

Представництво Уповноваженого ВР з прав людини невідкладно розпочало розслідування у межах парламентського контролю.

«На сьогодні: направлено відповідні листи та запити до Державного бюро розслідувань (ДБР), Військової служби правопорядку (ВСП), Нацполіції Закарпаття, а також до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони», — зазначив журналіст.

Офіційних коментарів від прес-служби Закарпатського ОТЦК поки не має.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік наїхав на поліцейського, щоб не забрали до ТЦК.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie