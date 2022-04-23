На Закарпатті у Великодню ніч запроваджують комендантську годину

Традиційно у Великлдню ніч в українських храмах проводили святкові богослужіння, але війна внесла свої корективи.

На Закарпатті у ніч проти неділі, 24 квітня, вводять комендантську годину. Вона діятиме від 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня.

Ршення ухвалила Рада оборони області, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"За наявною розвідувальною інформацією окупанти планують у Великодню ніч провокації та ракетні обстріли. Зокрема храмів по усій території України, що може призвести до масових жертв. Ворог має на меті посіяти паніку й дестабілізувати ситуацію", - наголосив очільник регіону.

Саме тому освячення великодніх кошиків буде здійснюватися від 05.00 ранку неділі, 24 квітня. Віктр Микита просить з розумінням поставитися до безпекової ситуації та йти до храмів після закінчення комендантської години.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль християни східного та західного обрядів не можуть повноцінно освятити великодні кошики у церквах. Попередні роки через обмеження, пов'язані з ковідом, цього року через війну. Чи варто йти до церкви цього року, як відбуватимуться богослужіння, якою погода буде на Великдень - у матеріалі ТСН.ua.

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