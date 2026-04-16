На Закарпатті учень влаштував стрілянину — є поранений

В одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. На місці працює поліція.

Анастасія Павленко
На Закарпатті школяр приніс пістолет і вистрілив у однокласника / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 16 квітня, на Закарпатті на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу.

Про випадок повідомили у поліції.

«Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли — одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця», — йдеться у повідомленні.

На місці затримання

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет — попередньо, травматичний.

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Туреччині невідомий відкрив вогонь у школі. Загинули діти та вчитель, частина поранених у критичному стані.



