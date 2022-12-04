На Закарпатті ухилянт разом з песиком намагався вплав втекти до Румунії (фото)

Ухилянт ніс на руках свого домашнього улюбленця – йоркширського тер’єра на ім’я Тимофій.

Мешканець Запоріжжя намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії. Втекти з України 42-річний чоловік хотів разом з домашнім улюбленцем.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

42-річний чоловік прибув на Закарпаття, щоб незаконно перетнути кордон. Окрім особистих речей та коштів, ухилянт ніс свого домашнього улюбленця – йоркширського тер’єра на ім’я Тимофій.

Прикордонникам затриманий пояснив, що його сім’я виїхала до Бельгії. Він хотів незаконно перетнути кордон з Румунією, а звідти виїхати до рідних.

У який саме спосіб мав перетинати кордон, правопорушник не знав. За його словами, дружина через соціальні мережі знайшла "ділків", які пообіцяли переправити його до Румунії. Для цього шахраї наказали їхати у Солотвино. Там є ділянка українсько-румунського кордону, яка проходить річкою Тиса.

Проте зловмисники не повідомили, що чоловікові доведеться перетинати кордон глибокою та холодною річкою, у якій він міг втопитися разом зі своєю собакою.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконної подорожі затриманого.

На самого правопорушника складено протокол про вчинення ним адмінправопорушення передбаченого ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

Держприкордонслужба нагадала, що від початку повномасштабного російського вторгнення, у водах прикордонної Тиси загинуло вже понад 10 осіб. Двох чоловіків, які нещодавно ледь не потонули, врятували прикордонники.

Нагадаємо, у листопаді СБУ заблокувала ще чотири канали незаконного виїзду за кордон українців призовного віку в Закарпатській, Львівській та Сумській областях.

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