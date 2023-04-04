На Закарпатті ухилянти тікали за кордон у кареті швидкої: чим усе закінчилось

Прикордонники затримали швидку з ухилянтами та фельдшером.

У Закарпатській області затримали карету швидкої допомоги, яка вивозила ухилянтів за кордон. Схему організував фельдшер та його спільник.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ухилянтів ділки перевозили у швидкій, щоб ті могли втекти з України та уникнути мобілізації.

"З увімкненими проблисковими маячками організатори схеми перетинали пости та доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце. Далі ті переходили кордон самостійно. Прикордонники затримали фельдшера під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують", - йдеться у повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба України

Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники спільно з представниками Управління міграційної поліції викрили чергову схему переправлення громадян України призовного віку за кордон.

Також у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України, який незаконно потрапив до цієї держави, перепливши річку. Тепер його депортують назад.

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