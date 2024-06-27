На Закарпатті ухилянтів до кордону проводжали місцеві 14-річні підлітки: чим закінчилася "операція"

Ухилянтів до кордону супроводжували двоє місцевих 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків.

На Закарпатті вчора, 26 червня, дві групи чоловіків планували подолати Тису, щоб незаконно потрапити закордон.

Про це передає Держприкордонслужба.

Четверо ухилянтів хотіли потрапити в Угорщину, ще троє – у Румунію.

Спершу, за 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили "квартет" із гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще один із Запорізької області.

Ухилянтів до кордону супроводжували двоє місцевих 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків, а про виявлення ознак адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) ще й співробітників поліції.

Наразі відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів-ухилянтів заплатив по 10 тисяч доларів США.

Ще одну групу порушників затримали прикордонники відділу "Тячів". Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини також планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їх подорожі мала стати Румунія. Вартість "вояжу" склала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного.

Друга група ухилянтів

Правоохоронці вивчають деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюють коло причетних осіб.

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що понад 20 ухилянтів планували незаконно потрапити до Молдови.

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